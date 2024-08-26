Mehmet Cengiz, yine yurttaşlara küfür ederek gündem oldu
17-25 Aralık sürecinde “Milletin a…. koyacağız” küfrü ile gündeme gelen Mehmet Cengiz, bu sefer de yurttaşa, "Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuoyunda 5'li çete olarak adlandırdığı Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bir bankanın 100'üncü yıl gecesinde magazin mikrofonlarına konuştu. Cengiz, sosyal medyada kendisini eleştiren yurttaşları hedef aldı.
"UTANIRLAR"
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Cengiz'in şu ifadeleri kullandığı duyuldu:
"Devamlı yatırım yapıyorum. Merak etmeyin. Bütün zekamı insanların lehinde kullanmaya devam ediyorum. Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım. Kıskançlıkla bu iş olmaz. Zahmet edip de yaptığım işleri gezsinler, utanırlar."