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Mehmet Cengiz, yine yurttaşlara küfür ederek gündem oldu

17-25 Aralık sürecinde “Milletin a…. koyacağız” küfrü ile gündeme gelen Mehmet Cengiz, bu sefer de yurttaşa, "Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar" dedi.

Güncel
  • 26.08.2024 23:39
  • Giriş: 26.08.2024 23:39
  • Güncelleme: 26.08.2024 23:43
Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Cengiz, yine yurttaşlara küfür ederek gündem oldu

Kamuoyunda 5'li çete olarak adlandırdığı Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bir bankanın 100'üncü yıl gecesinde magazin mikrofonlarına konuştu. Cengiz, sosyal medyada kendisini eleştiren yurttaşları hedef aldı.

"UTANIRLAR"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Cengiz'in şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

"Devamlı yatırım yapıyorum. Merak etmeyin. Bütün zekamı insanların lehinde kullanmaya devam ediyorum. Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım. Kıskançlıkla bu iş olmaz. Zahmet edip de yaptığım işleri gezsinler, utanırlar."

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