Mehmet Cengiz, yine yurttaşlara küfür ederek gündem oldu

17-25 Aralık sürecinde “Milletin a…. koyacağız” küfrü ile gündeme gelen Mehmet Cengiz, bu sefer de yurttaşa, "Biraz k.çını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar" dedi.

Güncel 26.08.2024 23:39 Giriş: 26.08.2024 23:39

Güncelleme: 26.08.2024 23:43 Kaynak: Haber Merkezi

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