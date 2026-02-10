Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti’den ihraç edildi

Mihalgazi Başkanı'na yönelik ifadeleriyle tepki çeken Mehmet Emin Korkmaz, İYİ Parti’den ihraç edildi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Korkmaz, söz konusu ifadelerinin tepki çekmesinin ardından Erzurum’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İYİ Parti ise Mehmet Emin Korkmaz hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlatmıştı.

KORKMAZ HANGİ İFADELERİ KULLANMIŞTI?

Mehmet Emin Korkmaz’ın sosyal medya paylaşımında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef almıştı.

Korkmaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadeleri yer almıştı."