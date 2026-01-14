Mehmet Gümüş'ten yeni tekli
Mehmet Gümüş'ün yeni teklisi 'Ahmet Ali' tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Sözlerinin Hüseyin Uygun'a ait olduğu teklinin müziği Mehmet Gümüş imzası taşıyor.
İnsanın yoldan çıkması
Birden olur Ahmet Ali
Kurşunçalı Ormanları
Yurdun olur Ahmet Ali
Oturmuş gözleri puslu
Mavzeri dizine yaslı
Eşkıya değil ki aslı
Zordan olur Ahmet Ali
Mekanı dağların başı
Başında herkesin işi
Dara düşenin yoldaşı
Merdan olur Ahmet Ali
Dolanır Azrail atı
Dağlara değer kanadı
Eşkıyanın saltanatı
Nereden olur Ahmet Ali
Oturmuş gözleri puslu
Mavzeri dizine yaslı
Eşkıya değil ki aslı
Zordan olur Ahmet Ali
Mekanı dağların başı
Başında herkesin işi
Dara düşenin yoldaşı
Merdan olur Ahmet Ali
Düşmanın kaçar uykusu
Yollara kurulur pusu
50 tüfeğin namlusu
Serden olur Ahmet Ali
Oturmuş gözleri puslu
Mavzeri dizine yaslı
Eşkıya değil ki aslı
Zordan olur Ahmet Ali
Mekanı dağların başı
Başında herkesin işi
Dara düşenin yoldaşı
Sereden olur Ahmet Ali