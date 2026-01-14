Giriş / Abone Ol
Mehmet Gümüş'ten yeni tekli

Kültür Sanat
  • 14.01.2026 15:41
  • Güncelleme: 14.01.2026 15:44
Mehmet Gümüş'ten yeni tekli

Mehmet Gümüş'ün yeni teklisi 'Ahmet Ali' tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sözlerinin Hüseyin Uygun'a ait olduğu teklinin müziği Mehmet Gümüş imzası taşıyor.

İnsanın yoldan çıkması
Birden olur Ahmet Ali
Kurşunçalı Ormanları
Yurdun olur Ahmet Ali

Oturmuş gözleri puslu
Mavzeri dizine yaslı
Eşkıya değil ki aslı
Zordan olur Ahmet Ali 

Mekanı dağların başı
Başında herkesin işi
Dara düşenin yoldaşı
Merdan olur Ahmet Ali 

Dolanır Azrail atı
Dağlara değer kanadı
Eşkıyanın saltanatı
Nereden olur Ahmet Ali 

Oturmuş gözleri puslu
Mavzeri dizine yaslı
Eşkıya değil ki aslı
Zordan olur Ahmet Ali 

Mekanı dağların başı
Başında herkesin işi
Dara düşenin yoldaşı
Merdan olur Ahmet Ali 

Düşmanın kaçar uykusu
Yollara kurulur pusu
50 tüfeğin namlusu
Serden olur Ahmet Ali 

Oturmuş gözleri puslu
Mavzeri dizine yaslı
Eşkıya değil ki aslı
Zordan olur Ahmet Ali 

Mekanı dağların başı
Başında herkesin işi
Dara düşenin yoldaşı
Sereden olur Ahmet Ali

