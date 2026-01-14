Mehmet Gümüş'ten yeni tekli

Mehmet Gümüş'ün yeni teklisi 'Ahmet Ali' tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sözlerinin Hüseyin Uygun'a ait olduğu teklinin müziği Mehmet Gümüş imzası taşıyor.

İnsanın yoldan çıkması

Birden olur Ahmet Ali

Kurşunçalı Ormanları

Yurdun olur Ahmet Ali

Oturmuş gözleri puslu

Mavzeri dizine yaslı

Eşkıya değil ki aslı

Zordan olur Ahmet Ali

Mekanı dağların başı

Başında herkesin işi

Dara düşenin yoldaşı

Merdan olur Ahmet Ali

Dolanır Azrail atı

Dağlara değer kanadı

Eşkıyanın saltanatı

Nereden olur Ahmet Ali

Oturmuş gözleri puslu

Mavzeri dizine yaslı

Eşkıya değil ki aslı

Zordan olur Ahmet Ali

Mekanı dağların başı

Başında herkesin işi

Dara düşenin yoldaşı

Merdan olur Ahmet Ali

Düşmanın kaçar uykusu

Yollara kurulur pusu

50 tüfeğin namlusu

Serden olur Ahmet Ali

Oturmuş gözleri puslu

Mavzeri dizine yaslı

Eşkıya değil ki aslı

Zordan olur Ahmet Ali

Mekanı dağların başı

Başında herkesin işi

Dara düşenin yoldaşı

Sereden olur Ahmet Ali