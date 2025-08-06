Mehmet Güreli’den belgesel

Sercan SİNECAN

Karina Film, yönetmenliğini Mehmet Güreli’nin yaptığı “Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” başlıklı belgesel filminin fragmanını yayınlandı. Film Yeşilçam döneminde üretmiş, halen Türk sinemasında iz bırakmaya devam eden yönetmen Biket İlhan’ın üretme serüvenine odaklanıyor.

Yapımcılığını Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan’ın üstlendiği filmin proje danışmanı Emre Arda, görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil. Müziğine Mehmet Güreli ve Emre Karabulut imza attığı filmin kurgusu Gamze Terra’nın. Filmin sanat yönetmeni Ekim Betül Uçar, ses mühendisi Kerem Aktaş. Arda Yıldıran renk düzenemesini üstlendiği filmin stüdyo işlerini Fono Film yaptı. Doğan Duru düzenlemesiyle yer alan “Deli Gözler” parçası Nihan Belgin’in yorumuyla ses buldu.