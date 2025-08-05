Mehmet Güreli’den yeni belgesel: 'Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan' afişi ve fragmanı yayımlandı

Karina Film, müzik, edebiyat ve sinema dünyasının çok yönlü ismi Mehmet Güreli’nin yeni belgeselini izleyiciyle buluşturuyor.

“Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” başlıklı belgesel film, hem Yeşilçam döneminde üretmiş hem de çağdaş Türk sinemasında iz bırakmaya devam eden yönetmen Biket İlhan’ın üretme serüvenine odaklanıyor.

Mehmet Güreli’nin yönetmenliğini üstlendiği belgeselin ragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan’ın üstlendiği filmin proje danışmanı Emre Arda, görüntü yönetmeni ise Ahmet Sesigürgil.

Müziklerinde Mehmet Güreli ve Emre Karabulut imzası bulunan belgeselin kurgusu Gamze Terra’ya ait. Sanat yönetmenliğini Ekim Betül Uçar, ses mühendisliğini Kerem Aktaş, renk düzenlemesini ise Arda Yıldıran üstlendi.

Belgeselin stüdyo işlemleri Fono Film tarafından gerçekleştirilirken Doğan Duru düzenlemesiyle yer alan “Deli Gözler” parçası Nihan Belgin’in yorumuyla ses buluyor.

“Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan”, yalnızca bir sanatçının portresini değil, aynı zamanda Türkiye sinemasının dönüşümünü de gözler önüne seriyor.