Mehmet için adalet talebi
Haber Merkezi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 9 Ekim 2009 tarihinde askerlerin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 18 aylık Mehmet Uytun’un ölümüne dair Uzman Çavuş Hakan Alkan’ın yeniden yargılandığı davanın 3’üncü duruşması bugün Cizre 1’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Uytun ailesinin avukatı Yakup Güven, MA’ya yaptığı açıklamada mahkemenin karar kurduğu olay yeri keşfinin hala gerçekleşmediğini kaydederek, "Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.