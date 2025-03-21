Mehmet Metiner: Düşmanına dahi adaletli davranmayan birinin davası Allah nezdinde boştur

AKP'li Mehmet Metiner, yandaş Yeni Şafak gazetesindeki yazısında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Televizyonlara çıkan hukukçuları eleştiren Mehmet Metiner, şöyle yazdı:

"Ne yazık ki kimi hukukçuların kuruldukları ekran köşelerinde herkesten önce ve herkesten çok masumiyet karinesini ihlal eden konuşmalar yapıyor olduklarına şahit olmak elbette üzücü. Peşinen siyasal pozisyonlarına göre yargı kurumunu “siyasetin emrindeki aparat” olarak yaftalayan ve “siyasetin emrindeki yargı”ya güvenmediğini söyleyen bir hukukçular topluluğu türedi."

"DÜŞMANINA DAHİ ADALETLİ DAVRANMAYAN BİRİNİN DAVASI BOŞTUR"

Adalet çağrısı yapan Metiner, yazısını şöyle tamamladı:

"Kul hakkı, İslam’ın en fazla önem verdiği bir haktır. Bir insanı sırf muhaliftir diye olmadık iddialar üzerinden itibarsızlaştırmaya veya lekelemeye çalışmak, kul hakkına girer. Bir kişiye veya bir topluluğa duyulan öfke şayet sizi adaletsizliğe sevk ediyorsa imanınızdan yana sorununuz var demektir. Düşmanına dahi adaletli davranmayan birinin davası Allah nezdinde boştur. İslam’ın ahlaki öğretisine uygun davranmayan ve adalet ilkesine riayet etmeyen birinin Müslümanlık iddiası kadar insanlık iddiası da boştur."