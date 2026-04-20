Mehmet Metiner'e vize şoku

AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner’in ABD vize başvurusu reddedildi. Metiner, başvurusunun reddedileceğini tahmin ettiğini ancak test etmek amacıyla başvuruda bulunduğunu, red gerekçesinin ise "ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkması" olduğunu savundu.

  • 20.04.2026 11:16
  Giriş: 20.04.2026 11:16
  • Güncelleme: 20.04.2026 11:41
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner’in ABD’ye yaptığı vize başvurusu reddedildi.

Metiner, ABD'ye yaptığı vize başvurusunun reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, Dışişleri Bakanlığı imzasıyla kendi adına düzenlenen ve vize sürecinde kolaylık talep eden belge ile ret yazısının görsellerine de yer verdi.

ABD Büyükelçiliği’nin ret yazısında ise, başvurunun “başvuru sahibinin ülkesine geri döneceğini yeterince kanıtlayamaması” gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

"TEST ETMEK İÇİN" BAŞVURMUŞ

Vize görüşmesi esnasında yaşananları da aktaran Metiner, kendisine vize verilmeme sebebinin "ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak. Medyada bunu yüksek sesle dile getirmek" olduğunu savundu.

Metiner açıklamalarının sonunda ise vize alamayacağını zaten tahmin ettiğini ancak test etmek amacıyla başvuruda bulunduğunu iddia etti.

