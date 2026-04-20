Mehmet Metiner'e vize şoku: Dışişleri Bakanlığı aradı, paylaşımını kaldırdı

AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner’in ABD’ye yaptığı vize başvurusu, Dışişleri'nin yazısına rağmen "Türkiye'ye dönmez" denilerek reddedildi.

Metiner, ABD'ye yaptığı vize başvurusunun reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, Dışişleri Bakanlığı imzasıyla kendi adına düzenlenen ve vize sürecinde kolaylık talep eden belge ile ret yazısının görsellerine de yer verdi.

ABD VİZETALEBİME RED/1



20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum.



Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla.



Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı vd işlemlerden sonra



11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım. pic.twitter.com/ilh8DRxR5z — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 20, 2026

ABD Büyükelçiliği’nin ret yazısında ise, başvurunun “başvuru sahibinin ülkesine geri döneceğini yeterince kanıtlayamaması” gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

"TEST ETMEK İÇİN" BAŞVURMUŞ

Vize görüşmesi esnasında yaşananları da aktaran Metiner, kendisine vize verilmeme sebebinin "ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak. Medyada bunu yüksek sesle dile getirmek" olduğunu savundu.

Metiner açıklamalarının sonunda ise vize alamayacağını zaten tahmin ettiğini ancak test etmek amacıyla başvuruda bulunduğunu iddia etti.

DIŞİŞLERİ ARADI, PAYLAŞIMI KALDIRDI

Mehmet Metiner'in yapmış olduğu sosyal medya paylaşımını kısa bir süre sonra hesabından sildiği görüldü.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Metiner, Dışişleri Bakanlığı tarafından arandığını ve ardından paylaşımını sildiğini duyurdu.

Metiner "Dışişleri Bakanlığımızdan aradılar. Gerekli hassasiyeti gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. ABD’nin bu yanlış tavrına dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımım amacına ulaştığı için o paylaşımlarımı kaldırma gereği duydum" dedi.

ABD’nin bu yanlış tavrına dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımım amacına ulaştığı için o paylaşımlarımı kaldırma gereği duydum. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 20, 2026

DIŞİŞLERİ DİLEKÇESİ VE RET GEREKÇESİ VARDI

Metiner'in ilk yaptığı paylaşımda kullandığı iki görsel dikkat çekmişti.

Görsellerde Metiner'in vize işlemleri için Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Büyükelçiliği'ne yazılan bir dilekçe ve ABD Büyükelçiliği'nin ret yazısı yer almıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılan dilekçede yer alan ifadeler kamuoyunda dikkat çekmişti. Dilekçede şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliğine sağlanan bilgiler ve yazıda bilgileri kayıtlı olan Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’e gerekli vizenin verilmesi hususunda yardımlarını rica etmekten şeref duyar.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliğine derin saygılarını yeniler."