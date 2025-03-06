Mehmet Metiner, ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı

AKP'li Mehmet Metiner, 8 yıldan uzun zamandır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı'na başvurarak ziyarete gittiğini ve 2 saat görüştüklerini açıklayan Mehmet Metiner, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısını da konuştuklarını anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, "Demirtaş’ın sürece dair söyledikleri çok önemliydi" derken Demirtaş'ın "Biz talep etmiyoruz, vaadediyoruz. Kendi devletimizi ve ülkemizi birlikte inşa ederek büyütmeyi vaadediyoruz” sözlerini aktardı.

"AKLINDAN YARARLANILMASI GEREKEN BİR AKTÖR"

DEMİRTAŞ’LA GÖRÜŞTÜM



Bugün Edirne F tipi cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş’la görüştüm.



Saat 13.00’te başlayan görüşmemiz 15.00’te bitti.



2 saat dolu dolu konuştuk.



Süreci etraflıca konuştuk.



Geçmişi, bugünü ve yarını konuştuk.



Demirtaş’ın sürece dair söyledikleri çok… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) March 6, 2025

Mehmet Metiner, Demirtaş'ın süreç için önemli bir aktör olduğunun da altını "Demirtaş bu süreçte aklından ve deneyiminden yararlanılması gereken bir aktör" sözleriyle çizdi.

"SÜRECİN KENDİSİNE ENDEKSLENMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ziyaretin ardından Ekol TV'ye de konuşan Metiner, şu açıklamaları yaptı:

"Öcalan'ın açıkladığı paradigmaya sonuna kadar bağlı olduğunu gözlemledim. Barış sürecini kalıcılaştıracak her türlü katkıya omuz vereceğini söylediler. Kendisiyle ilgili beklentisi olmadığını, süreç başarılı olursa kendisinin dışarı çıkacağına dair söylentilerin kendisini üzdüğünü, barış sürecinin kendisine endekslenmesinin doğru olmadığını, barışın her şeyden değerli olduğunu söyledi. 'Barış sağlansın ben burada ölmeye razıyım' dedi. Silah bırakmanın hiçbir koşula ve şarta bağlı olmaması gerektiğini, bunun zararlı olduğunu, demokratik mücadele dışında hiçbir yöntem olmadığını ve bunun için çalışacağını söyledi."