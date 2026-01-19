Mehmet Murat Çalık'a zulüm devam ediyor: Bir kez daha hastaneden cezaevine götürüldü!

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Çalık, bu hastanede tedavi olmayı reddetti. İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çalık, yeniden cezaevine sevk edildi.

13 Ocak'ta İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olan Çalık'ın, 18 Ocak’ta operasyon bölgesinde meydana gelen şişlik ve akıntı sebebiyle hastaneye sevki istendi

Ancak Çalık ameliyat olduğu İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerine İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

CHP Milletvekili Umut Akdoğan, başvuru ve dilekçelere rağmen Mehmet Murat Çalık'ın ameliyat olduğu İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne değil, İzmir Şehir Hastanesi’ne götürüldüğünü belirtti.

Akdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülen Çalık'ın bu hastanede tedavi olmayı reddettiğini aktardı.

📍İzmir Şehir Hastanesi’ndeyiz.



Çalık Başkan İzmir Şehir Hastanesi’nde tedaviyi reddetti.



Çok basit bir isteğimiz var. Dikişlerinin Katip Çelebi Hastanesi’nde alınması ve kontrollerinin orada yapılması. https://t.co/GnvAmpjPMJ — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) January 19, 2026

CHP'li vekil Akdoğan, Çalık'ın İzmir Şehir Hastanesi'nden Buca Cezaevi'nin kapısına kadar getirildiğini belirtti.

Kapıdan döndüklerini belirten Akdoğan, "Muhtemelen Katip Çelebi Hastanesi’ne gidiyoruz. Anayasaya uymayanlar güya prosedürü uyguluyor. Yanlış getirildiği hastaneden doğru hastaneye değil, oradan cezaevine, cezaevinden bir diğer hastaneye… Allah ıslah etsin…" tepkisini gösterdi.

📍İzmir



Bu işkencedir… Dikkat edin 🔻



Mehmet Murat Çalık’ı İzmir Şehir Hastanesi’nden çıkarttılar. Buca Cezaevi kapısına kadar getirdiler. Kapıdan döndük. Muhtemelen Katip Çelebi Hastanesi’ne gidiyoruz.



Anayasaya uymayanlar güya prosedürü uyguluyor.



Yanlış getirildiği… https://t.co/x6H9SWjtlc — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) January 19, 2026

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akdoğan, "Prosedürünüz batsın, bizim arkadaşımız ölüyor! 53 yaşında aslan gibi bir adam ölüyor, kanserle cebelleşiyor" tepkisini gösterdi.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İzmir Şehir Hastanesi'nden Buca Cezaevi'ne götürülen Çalık, bu kez ameliyatının yapıldığı İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Murat Çalık’ın bulunduğu hastanede yaklaşık 4 saat beklediklerini söyledi.

Akdoğan, "İzmir'de birileri görevini kötüye kullanıyor. Adalet Bakanı'na sesleniyorum; buraya bakın. Mehmet Murat Çalık'ın İstanbul'a gitme vakti gelmiştir. Nereye gitmelidir? İstanbul'da derhal evine gitmelidir. Gitmiyor mu? Hastanede tedavisi sürmelidir. Olmuyor mu? Silivri'de yargılamalar başlayacak. Bu İzmir meselesini sonlandıralım" tepkisini gösterdi.

Çalık, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden cezaevine sevk edildi.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Murat Çalık’ın ameliyat olduğu hastaneye sevk edilmemesine tepki gösterdi.

Gökçen, açıklamasında şunları söyledi:

"Mehmet Murat Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’nden tekrar cezaevine götürüldü. Şimdi tekrar hastaneye götürülüyor. Kanser hastalığı nüksetme riski olan bir belediye başkanı neden ikametinden uzağa, İzmir’e cezaevine nakledilir? Masum bir siyasetçinin tüm ailesi neden aylarca evinden uzakta kalmaya mecbur bırakılır? Mehmet Murat Çalık neden ameliyat olduğu doktora değil de rızası dışında başka hastaneye götürülür? Ne uğruna, hangi hırs uğruna bu kadar kötülük yapılır? Bu zulmü hangi inanç, hangi hayat görüşü kabul edebilir? Herkes elini vicdanına koysun, Mehmet Murat Çalık’a bir zarar geldiğinde zafer mi kazanmış olacaksınız?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi ve hayati sağlık sorunları bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık, kendi doktoru tarafından muayene edilmesini istemesine rağmen, ring aracı ve eskort eşliğinde İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Geçirdiği ameliyatın ardından henüz 24 saat dahi geçmeden cezaevine geri götürülen tekrar hastaneye sevk edilen Murat Çalık’a yönelik bu muamele, hukukun değil, açıkça düşman hukukunun işletildiğini göstermektedir. Bu süreç açık bir zulüm halini almıştır. İnsan yaşamını ve sağlık hakkını yok sayan bu vicdansızlık kabul edilemez!"

Ciddi ve hayati sağlık sorunları bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık, kendi doktoru tarafından muayene edilmesini istemesine rağmen, ring aracı ve eskort eşliğinde İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.



Geçirdiği ameliyatın ardından henüz 24 saat dahi geçmeden… pic.twitter.com/EhZ3G3YP4C — Burhanettin Bulut (@eczburhan) January 19, 2026

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de şunları kaydetti:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık’ın durumu sadece bir tedavi hakkı ihlali değil, sistematik bir hak ihlali ve intikam halini aldı. Kendi takibini ve ameliyatını yapan hekimler dururken, "Sipariş rapor" düzenleyeceği şüphesi uyandıran heyetlere zorla sevk etmek, psikolojik ve fiziksel bir işkencedir. Aynı zamanda içeride tutup cinayete teşebbüs etmenin en çıplak halidir. Dünya Tabipler Birliği Lizbon Bildirgesi ve Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre hastanın hekimini seçme hakkı vardır. Ayrıca hastanın tedaviyi veya sevki reddetme hakkı da vardır. Bu hakların çiğnenmesi uluslararası hukuka aykırıdır. Çalık Başkan’ı güven duyduğu hekimden koparıp belirsizliğe sürükleyenler Türk Ceza Kanunu Madde 94'e göre bu muamele "İşkence ve Eziyet" kapsamına girdiğini ve en önemlisi işkence suçunda zamanaşımı olmadığını akıllarından çıkarmasın. Bugün verilen hukuksuz talimatların arkasına sığınanlar, yarın zaman aşımının olmadığı bu suçla yargılanacaklarını unutmasın. Hukuk işlediğinde "emir kuluyduk" bahanesi sizi kurtarmaz!"