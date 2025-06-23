Mehmet Murat Çalık için hastaneye yatış kararı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tekrar hastaneye götürüldü.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahlilleri yapılmıştı.

Çalık bugün yine hastaneye sevk edildi. Çalık’ın daha önce yaşadığı rahatsızlıkların nüksetmesi nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Hastaneye sevk edilen Mehmet Murat Çalık için hastaneye yatış kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatları, iki kez kanser tedavisi gören ve tutukluluk sürecinde ciddi kilo kaybı yaşayan Çalık’ın cezaevi koşullarında hayati tehlike yaşadığını belirterek tahliyesini istemişti.

Çalık'ın avukatları, "Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatani görevini dahi yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden müvekkilin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" açıklamasını yapmıştı.