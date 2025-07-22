Mehmet Murat Çalık için metrobüs duraklarında eylem
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu son durağa kadar metrobüs duraklarında eylem yapıldı.
Tutuklu durumda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu son durağa kadar metrobüs duraklarında eylem yapıldı.
Yurttaşlar, Çalık’a yaşatılanları yüksek sesle anlatarak sağlık sorunları yaşayan Çalık’ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.
Mehmet Murat Çalık için metrobüs duraklarında eylemhttps://t.co/zAtXO8pCkj pic.twitter.com/Xze89DFMzO— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 22, 2025
CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı Soyer Baş, sosyal medya hesesabından paylaşarak "Mücadelemiz tüm sokaklarda devam ediyor, Mehmet Murat Çalık derhal serbest bırakılmalı" ifadesini kullandı.
Mücadelemiz tüm sokaklarda devam ediyor, Mehmet Murat Çalık derhal serbest bırakılmalı!#MehmetMuratÇalıkSerbestBırakılsın pic.twitter.com/oLmBKW6UXZ— Soyer Baş (@soyerbaschp) July 21, 2025