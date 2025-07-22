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Mehmet Murat Çalık için metrobüs duraklarında eylem

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu son durağa kadar metrobüs duraklarında eylem yapıldı.

Güncel
  • 22.07.2025 12:00
  • Giriş: 22.07.2025 12:00
  • Güncelleme: 22.07.2025 12:27
Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Murat Çalık için metrobüs duraklarında eylem

Tutuklu durumda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu son durağa kadar metrobüs duraklarında eylem yapıldı.

Yurttaşlar, Çalık’a yaşatılanları yüksek sesle anlatarak sağlık sorunları yaşayan Çalık’ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı Soyer Baş, sosyal medya hesesabından paylaşarak "Mücadelemiz tüm sokaklarda devam ediyor, Mehmet Murat Çalık derhal serbest bırakılmalı" ifadesini kullandı.

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