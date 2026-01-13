Mehmet Murat Çalık'ın ameliyatı sona erdi

Yeniden ameliyat edilmesine karar verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 10.35’te ameliyata alındı.

Sözcü TV'ye konuşan Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, "Ameliyata girdi. Sağ salim çıkmasını diliyorum. Meleklere emanet ettim onu" dedi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Mehmet Murat Çalık’ın ameliyatı yaklaşık 3 saat sürdü.

Çalık’ın ameliyatının iyi geçtiği ve şu anda yoğun bakımda tutulduğu, 2 saat sonra odaya çıkarılacağı ifade edildi.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti. Ardından anjiyo operasyonu geçiren Çalık'a, iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.