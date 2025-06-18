Mehmet Murat Çalık'ın avukatları: Cezaevinde 15 kilo kaybetti, hayati riski arttı

19 Mart operasyonları ile tutuklanan CHP'li başkanlardan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatları sağlık gerekçeli tahliye talebinde bulundu.

Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca Cezaevi'ne götürülmesi de tepki çeken Çalık'ın avukatları, "Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatani görevini dahi yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden müvekkilin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir." dedi. Avukatları, Çalık'ın tutuklandığı 23 Mart tarihinden bugüne yaklaşık 15 kilo verdiğini de açıkladı.

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen, 19 Mart'ta da gözaltına alınan Cumhurbanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Bir süre Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu kalan Çalık, daha sonra tüm itirazlara rağmen İzmir Buca Cezaevi'ne götürülmüştü. Çalık'ın avukatları sağlık gerekçeli tahliye talebinde bulundu. Avukatları konuya ilişkin açıklamalarında, "Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatani görevini dahi yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden müvekkilin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir." dedi.

Av. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Av. Melih Koçhan ve Av. Cihan Ünal imzalı ortak açıklama şöyle:

"Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, Mehmet Murat Çalık, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunmaktadır. Ancak müvekkilimizin geçmişte iki kez geçirmiş olduğu akut lösemi ve lenfoma hastalıkları ile halihazırda yaşadığı hızlı kilo kaybı ve tiroit rahatsızlığı gibi ciddi sağlık sorunları, tutukluluğun devamının hayati risk oluşturacak boyuta ulaştığını göstermektedir.

Mehmet Murat Çalık, geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlikten muaf tutulmuş bir kişidir. Uzman hekimlerce yapılan değerlendirmelere göre, tutuklandığı tarihten itibaren yaşadığı yaklaşık 15 kiloluk kilo kaybı, özellikle cezaevi ortamındaki yetersiz koşullar nedeniyle hastalıklarının nüksetme riskini ciddi şekilde artırmıştır. Müvekkilin yaşı da dikkate alındığında, hastalığın yeniden ortaya çıkması durumunda hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacağı açıktır. Bu nedenlerle, 17 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca müvekkilimizin tahliyesini talep etmiş bulunmaktayız. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir.

Hukukun temel ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde, Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu gözetilerek adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılması en adil çözüm olacaktır"

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YANLIŞLARIN ALTINDA KALIRSINIZ"

Konuya ilişkin bir açıklama paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Çalık'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. Zeybek, "Körelmiş vicdanınızın insafına bırakacak bir zerremiz dahi yok. Hastalık sürecinden yeni çıkan ve hala tedavi gören bir insan için cezaevinde olmak yaşamsal tehlike taşıyor. Mehmet Murat Çalık, hiçbir hukuki temele dayanmayan, tamamen uydurma iddialarla tutuklandı. Yetmedi, ailesinden yüzlerce kilometre uzağa, İzmir’e gönderildi. Bunu kabul etmiyoruz. Bu millet bu haksızlığı asla unutmaz. Geri dönüşü olmayan yanlışların altında kalırsınız. Toplumun adalet duygusunu zedeleyen bu uygulamaya derhal son verin" dedi.

"BAŞKANIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık önce hukuksuz ve mesnetsiz iddialarla tutuklandı, ardından hastalığına rağmen ailesinden, doktorlarından, avukatlarından kilometrelerce uzağa İzmir’e sevk edildi. Hukuksuzca tutuklanan herkese cezaevi zor ama ağır bir hastalık atlatan, tedavisi devam eden başkanımız için daha da zor. Mehmet Murat Çalık Başkanımızın hayatını tehlikeye atmak telafisi imkansız sonuçlar doğuracağı gibi halkımızın vicdanında da kabul görmez. Başkanımız derhal serbest bırakılmalıdır!" ifadelerine yer verdi.