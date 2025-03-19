Mehmet Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğmuş Türk siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olan Çalık, 2019 yılından bu yana Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2024 yerel seçimlerinde yeniden Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etmektedir.

MEHMET MURAT ÇALIK’IN EĞİTİMİ VE MESLEKİ KARİYERİ

İlk ve ortaöğrenimini doğduğu ilçe Maçka’da tamamlayan Mehmet Murat Çalık, lise eğitimini Trabzon Lisesi’nde bitirdi. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu.

1998 yılında şehir planlama alanında faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortaklarından biri olarak iş hayatına atıldı. Aynı zamanda, 2008-2014 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde yöneticilik ve başkan yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

1999 yılından itibaren Beylikdüzü’nün gelişimine yönelik çalışmalar yapan Çalık, 2014-2018 yıllarında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teknik koordinatörü ve başkan yardımcısı olarak görev aldı.

MEHMET MURAT ÇALIK’IN SİYASİ KARİYERİ

2019 Yerel Seçimleri: 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 190.497 geçerli oyun 107.307’sini alarak %56,33’lük oy oranıyla rakibi Mustafa Necati Işık’ı geride bıraktı ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğunu Ekrem İmamoğlu’ndan devraldı.

2024 Yerel Seçimleri: Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu. “Pusulamız Beylikdüzü” sloganıyla yürüttüğü seçim kampanyasında büyük bir başarı elde etti. 212.295 geçerli oyun 112.163’ünü alarak %52,8 oy oranıyla en yakın rakibi Mustafa Günaydın’a 41.320 oy fark attı ve yeniden Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

MEHMET MURAT ÇALIK KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Mehmet Murat Çalık, 2024 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

MEHMET MURAT ÇALIK NERELİ?

Trabzon'un Maçka ilçesinde doğmuştur. Annesi Rizeli, babası ise Trabzonludur.

MEHMET MURAT ÇALIK’IN ÖZEL HAYATI

Evli olan Mehmet Murat Çalık, iki çocuk babasıdır.