Mehmet Murat Çalık koroner yoğun bakıma alındı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgiye göre koroner yoğun bakıma alınan Çalık'ın yarın anjiyo olması bekleniyor.
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, Çalık'ın koroner yoğun bakıma alındığını, yarın anjiyo olmasının planlandığını bildirdi.
Tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin avukatı Melih Koçhan açıklamada bulundu.
Koçhan şunları aktardı:
"Mehmet Murat Çalık, bugün cezaevinde yaşadığı sıkıntıların ardından acil durum gerekçesiyle önce Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapıldı. Yarın anjiyo işlemi planlanıyor. Kesin kararı sabah doktorların kararıyla belirlenecek."