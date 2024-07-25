Mehmet Muş'tan deprem bölgesinde "vergi affına" ilişkin açıklama: "Şu an hükümetin gündeminde değil"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu’nda vergi kanun teklifiyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muş, deprem bölgesine yönelik vergi affı ve ödemelerin ötelenmesine ilişkin soru üzerine Muş, "Bu, hükümetin uhdesinde olan bir konu. Hükümet yetkililerinden aldığım bilgi bir uzatmaya gitmeyecekleri yönünde” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK VERGİ AFFI

Deprem bölgesine yönelik vergi affı getirilmesi ve diğer ödemelerin de ötelenmesine yönelik bir çalışmanın olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Muş, deprem bölgesine yönelik çalışmaların yasayla yapılmadığını işaret ederek, "Bu, hükümetin uhdesinde olan bir konu. Hükümet yetkililerinden aldığım bilgi bir uzatmaya gitmeyecekleri yönünde. Deprem bir mücbir sebep ilan etme halidir ancak depremin etkilerinin ortadan kalkmasıyla beraber mücbir sebebin ortadan kalktığını, beyannamenin verilebildiğini, belge ve kaydın tutulabildiğini dile getiriyorlar. Dolayısıyla şu an itibarıyla bir uzatma söz konusu değil ama sonrasıyla alakalı yapılacak başka bir değerlendirmede hükümetin farklı bir kararı olur mu, onu bilemiyorum. Şu an hükümetin gündeminde olmadığını ifade edebilirim" diye konuştu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARINDA SINIR BÖLGELERİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR...

Muş, yurt dışı çıkış harçlarında özellikle sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik nasıl bir uygulama olacağına ilişkin de "Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, 'pasavan' diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesini sağlayan belge ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmıyor, bunlar istisna kapsamında" bilgisini verdi.

"BAŞLASINA AİT POS CİHAZI KULLANANLARA ÖZZEK USULSÜZLÜK CEZASI"

Muş, kanunla kayıt dışılığa mücadele sağlanacağını belirterek, "Bu bağlamda, günlük hasılat tespitlerinin yapılması, gelir ve kurumlar vergisinde tevkifat kapsamının genişletilmesi, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının caydırıcı bir seviyeye getirilmesi, kayıt dışı çalışanlara vergi ziyanın artırımı uygulanması, başkasının banka hesabını kullananlara ve kullandıranlara özel usulsüzlük cezasının kesilmesi, başkasına ait POS cihazı kullananlara ve bunu kullandıranlara özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gibi düzenlemeler bu kanun teklifi kapsamında da yapılmaktadır" diye konuştu.

"MUAFİYETTE KADIN-ERKEK KOOPERATİFİ AYRIMI BULUNMAMAKTADIR"

Mehmet Muş, "Kadın kooperatiflerine muafiyet sağlayacak mısınız" yönündeki soruya da, "Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince kooperatifler, sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmaması, yönetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi şartıyla kurumlar vergisinden muaftır. Muafiyette kadın-erkek kooperatifi ayrımı bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

"2024 yılı için usulsüzlük cezalarından birinci derece usulsüzlük, ikinci derece usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından ne kadarı tahsil edildi" sorusuna üzerine de Muş, "2024 yılının ilk altı ayında 851 bin 293 mükellefe 6,2 milyar lira özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezası kesilmiştir. Bu tutarın 1,7 milyar lirası itiraz edilmeden tahakkuk etmiş ve 468 milyon lirası aynı dönemde tahsil edilmiştir. Kesilen ceza tutarının 4,5 milyar lirası ihtilaflı olup henüz kesinleşmemiştir. 2024 yılının ilk altı ayında genel bütçe geliri olarak tahsil edilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları toplam tutarı ise 1 milyar 217 milyon Türk lirasıdır" bilgisini paylaştı.

Muş, vergi cezaları ve diğer cezalardaki tahakkuk ve tahsilat oranlarının ne olduğu konusunda ise şunları kaydetti:

"Tablolarda yalnızca ilgili yıl içinde tahakkuk eden alacağın ilgili yıl içindeki tahsilat oranı bulunmamaktadır. Bu tablolarda bunların yanı sıra önceki yıllardan gelen ve içinde tahsil kabiliyetini yitirmiş alacaklar da bulunmaktadır. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla kümülatif genel bütçe geliri olan vergi cezaları, yargı para cezaları, idari para cezaları dahil olmak üzere toplam idari para cezaları tahakkuk bakiyesi 576,9 milyar Türk lirasıdır. 30 Haziran 2024 itibarıyla vergi cezalarının yaklaşık yüzde 59,5'inin yani 343 milyon Türk lirasının tahsil kabiliyeti bulunmamaktadır. Vergi cezaları özelindeyse tahsil edilmesi gereken 375 milyar liranın yaklaşık yüzde 70'inin yani 263 milyar lirasının tahsil kabiliyeti yoktur. Kalan tutarın bir kısmı yapılanma kanunları içerisinde taksitler halinde ödenmektedir. Bir kısmıyla ilgili yargının yürütmeyi durdurma kararları vardır, bir kısmıyla ilgili tahsilat çalışması da devam etmektedir. 2024 yıl için tahakkuk eden cezalara karşılık bu yıl içinde tahsil edilen tutarlar dikkate alındığında bu oran ortalama yüzde 25 civarındadır."