Mehmet Öz kimdir? ABD Senatosu'ndan onay olan Doktor Mehmet Öz'ün hayatı ve kariyeri

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde Cleveland, ABD'de doğdu. Babası Bozkır, Konya kökenli doktor Mustafa Öz, annesi ise Çerkes kökenliydi. Harvard Üniversitesi'nden mezun olan Öz, ardından Pensilvanya Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. Çifte vatandaş olan Öz, 1980'lerde Türk Ordusu'nda 60 günlük zorunlu askerlik hizmetini tamamladı.

MEHMET ÖZ'ÜN TIP KARİYERİ

1986 yılında Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde cerrahi ihtisasına başladı. 2001 yılında Columbia Üniversitesi'nde cerrahi profesörü oldu ve minimal invaziv kalp cerrahisi, kalp nakli ve mekanik kalp destek sistemleri gibi alanlarda çalışmalar yaptı. 2018 yılında Columbia Üniversitesi'nden profesör olarak emekli oldu.

ABD MEDYASINDA DOKTOR MEHMET ÖZ

Mehmet Öz, 2003 yılında Oprah Winfrey’nin programına katılarak televizyon dünyasına adım attı. 2009 yılında Harpo Productions ve Sony Pictures Television iş birliğiyle The Dr. Oz Show adlı sağlık programını sundu. Program, toplamda 13 sezon boyunca yayınlandı. Öz'ün, alternatif tıp ve sözde bilimsel tedavileri teşvik etmesi nedeniyle bazı tıp otoriteleri tarafından eleştirildi.

SİYASETE GİRİŞİ

2022 ABD Senatosu seçimlerinde Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi Parti’nin adayı oldu. Seçimi Demokrat rakibi John Fetterman’a karşı kaybetti. Kasım 2024’te, seçilmiş başkan Donald Trump tarafından Medicare & Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin yöneticisi olarak atanması planlandığı açıklandı.

4 Nisan 2025'te ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı.

CMS NEDİR? ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor. ABD basınında Öz'ün direktörlüğünün, Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında "sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği" bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi. CMS'de, bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor. Geçen ay Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen oturumdaki konuşmasında Öz, ABD'de sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın gerekliliğine dikkati çekmişti. Öz, "Hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid'i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır" demişti. Bir hekim olarak geçmişinden ve kazandığı 10 Emmy Ödülü'nden bahseden Öz, yönetmek istediği CMS kurumunun hedeflerini, bu çerçevede Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirmenin önemini belirtmişti.

KİŞİSEL HAYATI VE ÖDÜLLERİ

Mehmet Öz, Lisa Öz ile evlidir ve Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu vardır. Daha önce People dergisine verdiği bir röportajda, bağırsağında tespit edilen polipin basit bir operasyonla alındığını açıklamıştır.

Öz, 2011 yılında Forbes tarafından "En Etkili 3. Kişi" seçildi. Bunun yanı sıra "Yılın Doktoru" ve "Yılın En İyi Doktoru" gibi çeşitli ödüllere layık görüldü. For Healing from the Heart kitabıyla "Books for a Better America Award" ödülünü kazandı. American Board of Thoracic Surgery ve American Board of Surgery gibi tıp kuruluşlarının yönetim kurullarında yer aldı.