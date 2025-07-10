Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen ifadenin sahibi Adem Soytekin tahliye edildi

İBB soruşturmasında tutuklanan ve 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren iş insanı Adem Soytekin tahliye edildi.

Soytekin, İBB soruşturmalarında ilk operasyonların düzenlediği tarih olan 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklamıştı.

Gizli tanık ifadelerinde, İmamoğlu ile Soytekin'in 'Beylikdüzü döneminden beri gizli ortak' oldukları iddia ediliyordu.

Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı'yı 'yurt dışına kaçırdığı' iddiasında bulunan Soytekin'in ifadesi, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına da gerekçe yapılmıştı.

PEHLİVAN HAKKINDAKİ İDDİALARI

Haziran ayında etkin pişmalık kapsamında savcıya ifade veren Adem Soytekin, mal varlıklarına el konulduğunu öğrendikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı aradığını, Pehlivan’ın da kendisini YTT Hukuk Bürosu’nda bir toplantıya çağırdığını ileri sürdü. Toplantıya birçok ismin katıldığını ve telefonların toplandığını öne süren Soytekin, burada operasyonların siyasi olduğunu anlatan bir planlamaya gidildiğini iddia etmişti.

Soytekin’in iddialarına göre Pehlivan, yurt dışına çıkmak isteyenlere yollarını açacaklarını, bu şekilde daha önce Murat Ongun’un Emrah Bağdatlı’yı gönderdiğini söyledi. Hatta kendisine nakit parayla Edirne üzerinden sınır dışına çıkabileceğini teklif ettiğini ileri sürdü. Pehlivan’ın ayrıca “Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ın yurt dışına gitmesini istemiyor” dediğini de savundu.

SOYTEKİN'İN İFADESİNİ AVUKATI YALANLADI

Soytekin'in avukatı Onur Büyükhatipoğlu, söz konusu ifadelerin 'hayal ürünü olabileceğini' söylemiş ve Soytekin'in avukatlığından çekilmişti.

Büyükhatipoğlu, Soytekin’in şirketlerine 7 Mart 2025’te el konulmasının ardından baskıyla bir toplantıya çağrıldığını, bu toplantıya sadece üç avukat ve üç müvekkilin katıldığını, suçlamalarda adı geçen diğer kişilerin orada bulunmadığını belirtmişti.

Büyükhatipoğlu, iddia edilen toplantının bir avukatlık faaliyeti olduğunu ve o tarihte hiçbir soruşturma bulunmadığını aktarmış, Soytekin’in hapishanedeki ruh hali nedeniyle olayları karıştırmış ya da yanlış hatırlıyor olabileceğini, hatta çıkmak için suç isnadında bulunmuş olabileceğini ifade etmişti.