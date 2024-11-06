Mehmet Şef, Dubai çikolatasını yorumladı

MasterChef Türkiye yarışma programının jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya, son günlerde dünya çapında popüler olan Dubai çikolatasını yorumladı.

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Şef Mehmet Yalçınkaya, Dubai çikolatası için "Aslında bu çikolatalı künefe" dedi.

"YEMEK İÇİN ÇILDIRMAM"

Bir kez denediğini ve 'bayılmadığını' belirten Yalçınkaya, "Biz her şeyi yorumluyoruz ya, orada da aslında bir tane künefe yapılıyor. Bu künefenin üzerine bir çikolata sos dökülüyor. Ben bir sefer yedim. Onu da Hollanda'da bir fuarda yedim. Bayılmadım. Dubai çikolatası yemek için çıldırmam" diye konuştu.

"MASTERCHEF'TE YAPILMAYACAK"

Aynı yarışmada yer alan bir başka jüri üyesi Somer Sivrioğlu ise, "Çok ciddi şart koyarım, yapılmayacak. Dubai çikolatası, Masterchef'te yapılmayacak. Bu kadar nerden çıktı? Niye çıktı? Normal çikolata varken niye içine kadayıf koyalım?" şeklinde konuştu.