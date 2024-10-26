Mehmet Şimşek, ABD temaslarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarında ekonomik programın sonuçlarını ve kazanımlarını kalıcı hale getirerek Türkiye'nin potansiyeline nasıl ulaşacaklarını anlattıklarını belirtti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için bulunduğu ABD'deki temaslarını değerlendirdi.

ABD'de Türkiye'ye 'çok yoğun ilgi' olduğunu ifade eden Şimşek, "Programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor" dedi.

Söz konusu ülkede çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor."