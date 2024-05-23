Mehmet Şimşek açıkladı: Sosyal medyadan ‘vergi ihbarı’ dönemi başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni sistemi duyurdu. Bakan Şimşek, veri kaçakçılarını ihbar edene, tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ikramiye ödeneceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçakçılığı ihbarında bulunan vatandaşlara yüzde 10 ikramiye ödeneceğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor.



Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı.



İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye… https://t.co/SW34n7pLaj — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 23, 2024

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı.

İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecektir."