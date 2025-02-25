Mehmet Şimşek, artan hanehalkı enflasyon beklentisini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla iyileşeceğini belirtti.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yayımladığı 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerinin derlenerek hazırlandığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, hanehalkı beklentisinin geçmiş enflasyondan daha çok etkilendiğine dikkat çekti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi şubatta sınırlı arttı. Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz."

TCMB'NİN ENFLASYON VERİLERİ

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, şubatta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 ve reel sektör için 1,9 puan düşerek yüzde 41,9'a gerilerken, hane halkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 2,5 puan azalarak, yüzde 28,3 oldu.