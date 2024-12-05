Mehmet Şimşek, 'birikim dersi' verdi: Sigarayı bırakıp 147 bin TL getirirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ne katılarak ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın önemine değinen Şimşek, Türkiye'de finansal okuryazarlığın artırılması gerektiğini söyledi.

Küçük yatırımların bireyler için getirileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, birikim için sigara hesabı üzerinden örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye'de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75,24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu içmeyip sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine örneğin Halkbank'a koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir."

Enflasyonun en büyük sorunlardan biri olduğunu anımsatan Şimşek, enflasyonun hala yüksek olsa da düşüşte olduğunu ve düşmeye devam edeceğini savundu.

"CİDDİ BİR REFORM PROGRAMIMIZ VAR"

OVP'nin etkileri ile ekonomide yaşanacak ilerleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim ciddi bir reform programımız var. Yani enflasyonu sadece, para politikası, maliye politikası, gelirler politikası üzerinden düşürme çabasında değiliz. Bir taraftan üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı artırmak için yapısal dönüşüm işliyor. Türkiye son 20 yılda ortalama yıllık yüzde 5,5 büyüyor, iyi bir performans. Şimdi geçici olarak yavaşlıyoruz. Tekrar koşmak için bazen dinlenmemiz gerekiyor. Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Türkiye'de sorun yok mu var, dünyada sorun yok mu var fakat bu sorunları çözmek için bir stratejiniz, eylem planınız var mı bunlar önemli. Bir çok sorunun çözümünde epey mesafe kat ettik, bazılarında da zamana ihtiyaç var."