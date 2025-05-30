Mehmet Şimşek: Büyüme düşük ama enflasyonu da düşürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük büyüme verilerini dezenflasyon süreci ile savundu. Enflasyonla mücadelenin ılımlı büyümeyle devam ettiğini ifade eden Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyoruz" dedi.

'DEZENFLASYON SÜRECİNİN ETKİLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER ALIYORUZ'

Sosyal paylaşım sitesi X üzerinden açıklama yapan Şimşek'in sözleri şöyle:

"Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor. İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz."

BÜYÜME YÜZDE 2, ATIL İŞGÜCÜ REKOR SEVİYEDE

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 2 büyüdü. Buna karşın, sanayi sektöründeki yüzde 1,8'lik daralma dikkat çekti.

Nisan ayına ait işgücü verileri de ekonomideki daralmaya dikkat çekti.TÜİK verilerine göre, Nisan 2025'te dar tanımlı işsizlik yüzde 8,6 ile Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İşsizler ve güvencesiz yarı zamanlı çalışanlardan oluşan atıl işgücü oranı ise 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 32,2'ye yükseldi. Son 1 yılda ise atıl işgücündeki artış 6,8 puana ulaştı.