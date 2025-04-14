Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mehmet Şimşek: Cari açık, OVP hedefimizin altında gerçekleşebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. bu yıl cari açığın OVP hedeflerinden daha düşük gerçekleşmesini öngördüklerini kaydeden Şimşek, "Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Ekonomi
  • 14.04.2025 14:36
  • Giriş: 14.04.2025 14:36
  • Güncelleme: 14.04.2025 14:40
Kaynak: AA
Mehmet Şimşek: Cari açık, OVP hedefimizin altında gerçekleşebilir
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden daha düşük gerçekleşmesini öngördüklerini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yıllık cari açığın şubatta 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazlanın da 1,8 milyar dolar gerçekleştiğini belirten Şimşek, "Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZ OLUMLU AYRIŞACAK"

Şimşek,  şunları kaydetti:

"Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz."

Merkez Bankası açıkladı: Cari açık beklentileri aştı
BirGün'e Abone Ol