Mehmet Şimşek cari açık verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, OVP'ye işaret ederek yıl genelinde milli gelire oranla yüzde 2’nin altında kalmasını beklediklerini ifade etti.

Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı cari denge verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yıllık cari açığın ocakta 11,5 milyar dolar olduğunu anımsatan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2’nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" dedi.

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son iki yılda 5,4 puan iyileşerek yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına geriledi. Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik. Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz."