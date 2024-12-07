Mehmet Şimşek, CDS primini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CDS risk priminin 250 baz puanın altında olmasının ekonomi programına güven duyulduğunu ve programın kazanımlarının göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primini değerlendirdi.

Türkiye'nin CDS'inin 250 baz puanın altına düştüğünü hatırlatan Şimşek, "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamasının devamı şöyle:

"2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

TÜRKİYE'NİN CDS PRİMİ

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 36 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 348,2 puan oldu.

Beş yıllık kredi temerrüt takası, geçtiğimiz günlerde de 364 puana gerilemişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimali neredeyse ortadan kalkarken, Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik öngörüler güçlendi. Söz konusu gelişmelerle dünya genelinde kredi risk primleri de geriledi.

Kredi risk primindeki gerileme fonlama maliyetlerini düşürürken, bu durum ülke ve şirket borçlanmalarında daha az faiz ödenmesi anlamına geliyor.