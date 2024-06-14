Mehmet Şimşek-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 24 Haziran Pazartesi günü görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşecek görüşmenin tarihi belli oldu.

Görüşmenin, 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 11 Haziran’daki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada CHP’nin arzu etmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşebileceğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından 12 Haziran'da Amasya’da konuşan Özgür Özel, "Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek" açıklamasını yaptı.

Mehmet Şimşek ile CHP adına Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşeceği öğrenildi.