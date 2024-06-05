Mehmet Şimşek: Dezenflasyon süreci başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, göreve geldiği ilk yıla ilişkin değerlendirmesinde ekonomi programlarının 'çalıştığını' savundu. "Politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullanan Şimşek, bütçe açığının yüksek olduğunu kaydetti. Yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin geride kaldığını iddia eden Şimşek, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyonda en yüksek seviye geride kaldı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz" dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, göreve başladığı ilk yıla ilişkin pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi programlarının çalıştığını ve uygulamalara devam edceklerini kaydeden Şimşek, yıllık enflasyonda en yüksek seviye geride kaldığını, enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine girdiklerini iddia etti.

Bütçe açığının yüksek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.