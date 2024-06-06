Mehmet Şimşek: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor

Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin değerlendirmesinde "Doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor" dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa işaret ederek "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor.

Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir.

Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."

Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor.



Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor.



Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü.



Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı.



Brüt rezervler ise… pic.twitter.com/9mQYFBmHcI — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 6, 2024

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri üst üste beşinci haftasında da artış gösterirken; swap hariç net rezerv ise 1,5 milyar dolar oldu.