Mehmet Şimşek duyurdu: Yeni düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçıların odağında olduğu 41 milyar lira kefalet limitli yeni bir paket devreye alacak.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni kredi paketleri yürürlüğe konacak. Paketin toplam kefalet limiti 41 milyar lirayı bulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, talebin sektörden geldiğini söyledi.

İHRACATÇI FİRMALARA KREDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsamda hazırlanan ilk pakete göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla firmalara 30 milyar lira kefalet limitli sağlanacak. Paketle, KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 90 milyon lira olacak.

Yine İGE aracılığıyla ihracatçı KOBİ'lerin dijital dönüşüm için yapacakları yatırımlara yönelik finansman desteği de verilecek. Bu amaçla, 1 milyar lira kefalet limitli yeni bir kredi paketi oluşturuldu. Paketin yararlanıcı başına kefalet üst limitinin 16 milyon lira olarak uygulanması planlanıyor.

KATILIM FİNANS İÇİN AYRI ÇALIŞMA

Destek çalışmasının bir diğer ayağını da Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla katılım finans esaslarına uygun kefalet kullanmayı talep eden firmalar için hazırlanan paket oluşturacak. Buna göre, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara yeni bir kredi paketi hazırlandı. Söz konusu kredi paketinin KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 40 milyon lira olacak.

Yine KFK aracılığıyla yatırım teşvik belgesi olan işletmelere 5 milyar lira kefalet limitli kredi paketi çalışması da yapıldı. KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için de 90 milyon lira olarak öngörüldü.

İHRACATÇININ DÖVİZ SATIŞ ZORUNLULUĞU YÜZDE 25'E İNDİRİLDİ

İhracatçılara yönelik adımlar kapsamında, ihracat sonrasında ülkeye getirilen bedeller için mevcutta uygulanan döviz satış zorunluluğu yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürüldü.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmayla, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilebilecek. Ayrıca, yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip ortaklar döviz/kıymetli maden cinsinden garanti ve kefalet verebilecek.