Mehmet Şimşek'e zor sorular: CHP'li Akay, tasarruf paketinde yer almayanlara dikkat çekti

CHP'li Milletvekili Akay, kamuya yönelik tasarruf önlemlerinin açıklandığı pakete tepki gösterdi. Bakan Şimşek'e seslenen Akay, yandaş şirketlere aktarılan kaynaklar, vergi afları ve servet transferlerine dokunulmadığı bir ortamda tasarruftan bahsedilemeyeceğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Cevdet Akay, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in, tasarruf paketini açıklarken "geçmişten aldıkları derslere" vurgu yaptığına dikkat çeken Akay, "Sayın Bakan eğer iktidarınız yaptığı hatalardan gerçekten ders almış olsa, siz bugün 11. tasarruf genelgesini açıklamak zorunda kalmazdınız" dedi.

"YANDAŞA AKTARILAN KAYNAKLAR KESİLMELİ"

Bütçe açığının sadece yüzde 3’üne denk gelen bu tedbirlerle tasarruf sağlanamayacağını kaydeden Akay, "Yandaş şirketlere aktardığınız kaynak musluklarını kesmediğiniz, vergi aflarına devam ettiğiniz, teşvikler yağdırmayı sürdürdüğünüz sürece; servet transferlerine ve istisnalara dokunmadığınız ortamda tasarruftan bahsedemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Gerçek anlamda adaletli bir vergi sistemi uygulamasına geçilmesini ve vergisel düzenlemelerle ilgili alınacak kararları beklediklerini vurgulayan Akay, "Dar gelirlinin üstündeki vergi yükünü azaltmadığınız, vergide adaleti sağlamadığınız, dolaylı ve dolaysız vergiler oranını dolaysız vergiler lehine düzeltmediğiniz müddetçe istenilen sonuca ulaşmak ve halkın refahını sağlamak mümkün olmayacaktır" diye konuştu.

CHP Milletvekili Cevdet Akay

Akay'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek geçmişten aldıkları derslerle bugün açıklanan tasarruf paketini şekillendirdiklerini vurguladı. Fakat şunun altını çizmek zorundayız: Sayın Bakan eğer iktidarınız yaptığı hatalardan gerçekten ders almış olsa, siz bugün 11. tasarruf genelgesini açıklamak zorunda kalmazdınız. Sayın Bakan ayrıca, açıklanan tedbirlerle gelecekte oluşabilecek doğal afetlere kaynak oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Sayın Bakan’a şunu da sormak isteriz: 24 yılda Deprem Vergisi’nde 104,6 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi. Toplanan bu paralar deprem sonrası hangi yaraya merhem oldu? Olamadı, çünkü bu paraları başka yerlere harcadınız!

"DIŞ BORÇLANMAYLA TASARRUF AÇIĞINI KAPATMAK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Sayın Bakan, bütçe açığının sadece yüzde 3’üne denk gelen bu tedbirlerle mi tasarruf sağlamayı düşünüyorsunuz? Ülkemiz tasarruf açığı olan ve bu nedenle dışarıdan tasarruf ithal eden bir ülke. Yabancı sermayeyi ülkemize çekmeden dış borçlanmayla tasarruf açığını kapatmak sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Yandaş şirketlere aktardığınız kaynak musluklarını kesmediğiniz, vergi aflarına devam ettiğiniz, teşvikler yağdırmayı sürdürdüğünüz sürece; servet transferlerine ve istisnalara dokunmadığınız ortamda tasarruftan bahsedemezsiniz.

Anayasa’nın 73.maddesine uygun, gerçek anlamda adaletli bir vergi sistemi uygulamasına geçilmesini ve vergisel düzenlemelerle ilgili alınacak kararları sizlerden bekliyoruz. Dar gelirlinin üstündeki vergi yükünü azaltmadığınız, vergide adaleti sağlamadığınız, dolaylı ve dolaysız vergiler oranını dolaysız vergiler lehine düzeltmediğiniz müddetçe istenilen sonuca ulaşmak ve halkın refahını sağlamak mümkün olmayacaktır."