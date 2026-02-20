Mehmet Şimşek ekonomideki düzelme için İran'ı işaret etti: "Olumlu yansıyacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "ekonomi programının tutarlı ve kararlılıkla uygulandığını" ifade ederek İran'la ilgili belirsizliğin ortadan kalkmasının "Türkiye'ye dezenflasyona, büyümeye olumlu yansıyacağını" belirtti.

Mehmet Şimşek, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. "Küresel ekonomi, yaşadığımız belirsizlikler, sistem mimarisindeki bir takım sıkıntılara rağmen epey dirençli" diyen Şimşek, küresel ekonominin 2025'te yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü söyledi.

Şimşek, mevcut şartların gözönüne alınmasıyla büyümenin 'makul' olduğunu belirterek "Risk iştahı büyümeye göre güçlü. Gelişmekte olan ülkeler daha hızlı büyüyor" dedi.

"TÜRKİYE'YE OLUMLU YANSIYACAK"

İran'da yaşanan gelişmelere değinen Şimşek, şöyle konuştu:

"İran ile ilgili belirsizlik olmasaydı, çok büyük ihtimalle petrol fiyatları 60 dolarları aşmazdı. Petrol fiyatlarının reel olarak dünyada düştüğünü görüyoruz. Ancak nominal olarak 70 dolar olması, İran riskinden dolayı kaynaklanıyor. Enerji fiyatları aslından aşağı yönlü tahmin ediliyor.

Ticaret ortaklarımızda büyüme sınırlı da olsa toparlanma içerisinde. Küresel finansın elverişli hale gelmesi, en önemlisi belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra çok büyük ihtimalle enerji fiyatları aşağı yönlü olacak. Bu ise Türkiye için cari açığa, dezenflasyona ve büyümeye olumlu yansıyacak."

"800'DEN FAZLA YATIRIMCIYLA GÖRÜŞTÜM"

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye gerçekten ilgi büyük. Ocak ayında Londra, New York ve Hong Kong'a gittik. 800 yatırımcıyla görüşmeler gerçekleştirdim. Ben mesela, daha önce de 2007-2018 yılına kadar sık sık seyahat ederdim. İlk defa bu kadar yoğun ilgi görüyorum. En son bu yoğunluktaki ilgiyi 2013'te hatırlıyorum. Dünyada ve bizim bölgemizde gerçekten güçlü hikayesi olan fazla ülke yok. Dezenflasyon var, büyüme çok dirençli. Dünyada yeni sistem mimarisi konuşuluyor. Bizim gibi orta büyüklüğündeki ekonomilere daha yoğun ilgi var. Türkiye'ye güvenlik penceresinden bakılınca NATO'nun en güçlü ikinci üyelerinden birisi. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den bağımsız düşünülemeyeceği gibi, bizim gibi ülkelere çok ciddi ilgi var."

"SPEKÜLASYONLAR KARŞILIK BULMUYOR"

Şimşek "Programın geleceğine, siyasi sahiplenilmesine ilişkin spekülasyonlar artık bir karşılık bulmuyor. Türkiye önemli başarı elde etti. Deprem yaraları sarılırken dengesizlikler yönetildi" dedi.

İlk evrenin risklerin yönetilmesi; ikinci evrenin ise dengesizliklerin giderilmesi olduğunu ifade eden Şimşek, şunları ifade etti:

"Bu coğrafyada sizin sürekli tampon inşa etmeniz lazım. Bir şekilde rezerv biriktirmeniz, yükümlülükleri azaltmanız lazım. Dayanıklılığa yatırım yapılması lazım. Faiz dışı fazlaya geçtik. 100 TL borç ödeyip 135 lira borç almışız. Özel sektöre daha az kaynak kalıyordu. Bu sene 100 lira borç ödeyeceğiz, 80 lira borç alacağız. 100 liralık borca karşılık daha az borçlanacağız. Bu niye önemli, dengesizlikleri gidermenin sonuçları. Cari açıkta önemli dengesizlikler var. Türkiye'nin yumuşak karnı dış açık vermesidir, bu yeni bir konu değil. Dış dengede de inanılmaz düzelme başladı. Cari fazla iddiamız için biraz erken, o yapısal dönüşüm gerektiriyor, yapısal dönüşümü de başaracağız."

"KKM'DEN BAŞARILI ÇIKIŞ YAPTIK"

"KKM'den başarılı bir çıkış yaptık" diyen Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin yükümlülüğüydü. Kurun gitmesi halinde kamu yükümlülükle karşı karşıya kalıyordu, dezenflasyonu zorlaştırıyordu. 143 milyar dolara çıkan KKM stoku büyük oranda kalktı. Enflasyonun kontrolden çıkmasını engellemek bizim için en kritik meydan okumaydı. 2024'ün ikinci yarısından sonra dezenflasyon başladı. Enflasyonu 2024'ü yüzde 44 civarı, 2025'i de yüzde 30 civarında bitirdik. En önemli dengesizlik enflasyon şu anda. Programı uygulamaya devam ediyoruz, zaman alıyor. Enflasyon şok öncesi döneme dönmesi 3,4 yıl alıyor. Bizim programın gerçek anlamda dezenflasyondan bahsediyorum, para politikasının inşası ve maliye politikasında disiplin sağlamamız zaman aldı. Kolayca çözümler yok.

Enflasyonla mücadele bizim en temel önceliğimiz, diğer makro sorunlarda önemli ölçüde ilerleme sağlandı" diyen Şimşek “Ocak, Şubat ayında mevsimsel etkilerle nispeten yüksek geldi. Burada dezenflasyonda bozulma yok, yavaşlamadan bahsedilebilir. Sebebine inmek lazım. Gıda kaynaklıysa, mevsimsellikten arındırılmış, geçen senenin kuraklığı, bu senenin kış şartları etkisiyle yüksek geldiyse bunu doğru okumak lazım. Burada geçici faktörlerle yavaşlama söz konusu. Bu telafi edilebilir mi? Evet. Mart, Nisan, Mayıs'ta geçmiş dönem ortalamalarının altına düşebiliriz. Bu senenin yağışları çok iyi. Yakın tarihin en iyi yağışının olduğu dönemin içindeyiz."