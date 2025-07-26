Mehmet Şimşek: Ekonomimiz tekrar olumlu bir döngüye girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz. Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."