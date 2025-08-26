Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi. Ekonomi programlarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek, "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini, beklentilerdeki iyileşme eğiliminin de dezenflasyona destek olduğunu söyleyerek "Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ağustos 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şimşek, şunları kaydetti: "Piyasa katılımcıları beklentisi yüzde 22,8 oldu. Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
Enflasyon beklentileri iyileşiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 26, 2025
Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.… pic.twitter.com/gqfibgcLPP