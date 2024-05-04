Mehmet Şimşek, "Enflasyon çok yüksek" dedi, tek hane için tarih verdi

Almanya'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon çok yüksek" dedi. Şimşek, tek haneli enflasyon için 2026'yı işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Almanya'da düzenlenen programda ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.

Şimşek, Düsseldorf kentindeki 8. Türk-Alman Ekonomi Günü programında yaptığı konuşmada enflasyondan bahsetti.

"Türkiye'nin enflasyonu maalesef oldukça yüksek" diyen Şimşek, mayıs ayında enflasyonun yüzde 70'in üzerine çıkarak zirveyi bulacağını ancak daha sonra hızlı şekilde düşeceğini öne sürdü.

"UZUN BİR YOLCULUK"

Tek haneli enflasyon için 2026'yı işaret eden Şimşek, "Daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız. Çünkü iyi bir programımız var" dedi.

Ekonomi yönetimi olarak en büyük önceliği fiyat istikrarına verdiklerini belirten Şimşek, diğer hedeflerini ise şöyle anlattı:

"Bütçe açığı deprem nedeniyle geçen sene çok arttı. Deprem hariç bütçe açığımız yüzde 1,6, milli gelire oran olarak. Depremden dolayı yüzde 5,2. Geçen sene çok tedbir aldık. O tedbirleri almasaydık bütçe açığı çok daha yüksek olacaktı. Biz önümüzdeki yıllardan itibaren bütçe açığını deprem etkisi dahil kalıcı olarak yüzde 3'ün altına düşüreceğiz. Borcun da milli gelire oranını yüzde 35'in altında tutacağız."