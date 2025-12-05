Mehmet Şimşek, enflasyon hedefini yineledi: Programda üçüncü evreye geçiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım itibarıyla enflasyonu yüzde 31 civarına indirdiklerini ve yılın da muhtemelen bu düzeyde bitirileceğini belirterek, "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek ve Türkiye bunun sayesinde çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak" dedi.

Şimşek, "İnsan 5.0-İnsanlık için Gelecek" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dezenflasyon programına ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Şimşek, "Bizim en temel önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz. Mali disiplin dediğimiz şey, bütçe dengesini yönetip, kamu harcamalarında tasarrufla kaynakları üretken alanlara aktarmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Nihai hedefimiz bütün dünyada olduğu gibi yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme" şeklinde konuştu.

"GELECEK SENEDEN İTİBAREN (PROGRAMDA) ÜÇÜNCÜ EVREYE GEÇİYORUZ

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın üç evresinin bulunduğunu belirterek, birinci evrede gerçekleştirdikleri makro risklerin yönetimi, kural bazlı piyasa ekonomisi, enflasyonun kontrol altına alınması, depremin yaralarının sarılması gibi konuları anlattı.

Depreme karşı bugüne kadar 90 milyar dolar harcadıklarını dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci evreyi geçen sene tamamladık. İkinci evre bitmek üzere. İkinci evrede enflasyon düşmeye başladı. Deprem yaralarını sararken mali disiplini tesis ettik, cari açığı düşürdük, kur korumalı mevduat mekanizmasından çıktık ve rezerv birikimini başardık. Gelecek seneden itibaren üçüncü evreye geçiyoruz. Üçüncü evre kazanımların pekiştirildiği, tek haneli enflasyonun başarıldığı, bütçe açığının kalıcı olarak milli gelire oranla Maastricht kriterinin tutturulduğu, cari açığın artık sorun olmaktan çıkıp milli gelire oranla yüzde 1'in altına düştüğü ama en önemlisi verimlilik ve rekabet gücünü artırmak için reformların hızlandığı dönem."

"HEDEFİMİZ GELECEK SENE SONUNDA ENFLASYONU YÜZDE 20'NİN ALTINA ÇEKMEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonun düşmeye devam ettiğini kaydederek, "2022'de yüzde 64 civarıydı, 2023'te yüzde 64-65 civarında bitirdik. Geçen sene yüzde 44'e, bu sene kasım itibarıyla yüzde 31 civarına indirdik. Bu seneyi muhtemelen bu civarda bitireceğiz ama gelecek sene hedefimiz bunu yüzde 20'nin altına çekmek. Bir sonraki sene de tek haneye düşürmek" diye konuştu.

Şimşek, şu bilgileri verdi: "Her kesim için enflasyonun tek haneye düşmesi önemli. Enflasyonun düşmesi aynı zamanda gelir dağılımındaki bozulmanın da durması demek. Çünkü enflasyon gelir dağılımını bozar. İşte bu sebeple enflasyonu düşürmek bizim en büyük önceliğimiz. Kasımda yıllık enflasyon yüzde 31 olarak gerçekleşti. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'nin altına düştü, yüzde 18 civarı. Gıdada enflasyon yüzde 27 civarı. Manşet enflasyon yüzde 31. Çünkü Türkiye'de kira enflasyonu, eğitim enflasyonu, yani hizmet enflasyonu hala yüksek seyrediyor. Yüzde 97'ye kadar çıkmıştı yüzde 44'e kadar düştü ama işte bunu düşürmek için hükümet olarak hem deprem bölgesini yeniden inşa ediyoruz hem de sosyal konut projelerini hızlandırıyoruz. Özetle, enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek ve Türkiye bunun sayesinde çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak."

"(CARİ AÇIK) İLK DEFA YAPISAL OLARAK BU SORUNU AŞMA NOKTASINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, cari açıkla ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

"Bütün bunlardan dolayı Türkiye'de cari açık azalıyor. Vatandaşımızın ithal ettiği altınları bir kenara bırakırsak Türkiye'de neredeyse cari açık kalmadı. İlk defa yapısal olarak cari açık sorununu aşma noktasındayız"Osmanlı'nın son 100 yılına da baksanız, Türkiye'nin ilk 100 yılına da baksanız, en büyük darboğaz, döviz darboğazıdır. Cari açıkla ilişkilidir. İlk defa yapısal olarak biz bu sorunu aşma noktasındayız."