Mehmet Şimşek, enflasyon için Haziran’a dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Haziran ayıyla birlikte enflasyonda düşüş başlayacak” dedi.

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’le Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Bakan Şimşek haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını savundu.

Şimşek, ana hedefin fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "Çünkü fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, makro finansal istikrardan bahsedemezsiniz. Fiyat istikrarı bu programın özüdür, önceliğidir. Çünkü fiyat istikrarını sağlayamazsak sizin arzuladığınız tarzda nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi asla olmaz. Sadece illüzyon olur, geçici dönemsel kazanımlar olur. Kalıcı, sürdürülebilir yüksek büyümenin bir tane ön şartı var, o da fiyat istikrarıdır" dedi.