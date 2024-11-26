Mehmet Şimşek: Enflasyondaki katılıklar azalıyor
Bakan Şimşek, Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendirdi. Dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini savunan Şimşek, "Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini belirterek, beklentilerdeki iyileşmenin enflasyondaki katılıkların azalmasını desteklediğini vurguladı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankası kasım ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Olumlu sürece işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" ifadelerini kullandı.
Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 26, 2024
Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti.
Beklentilerdeki bu iyileşme… pic.twitter.com/tsvcBXrOXE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geriledi. Kasımda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'ye, reel sektör için yüzde 47,8'e ve hanehalkı için yüzde 64,1'e indi.