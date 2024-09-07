Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye kararını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta içinde açıklanan yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) işaret eden Şimşek, ekonominin son bir yılda kazanım elde ettiğini savundu. Şimşek, "Son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız" dedi.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti.



Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 7, 2024

YENİ OVP HALKA YOKSULLUK VAAT EDİYOR

İktidar, 2025-2027 yıllarını kapsayan ekonominin üç yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Programı’nı açıkladı. Enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı programa göre 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekilirken enflasyon beklentisi ise bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı.