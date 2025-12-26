Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşme eğilimi ile hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son bir yılda hane halkında 12,2, reel sektörde 12,8, piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz."