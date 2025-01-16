Mehmet Şimşek: Gıda ve konut gibi birçok alanda reformları hızlandıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceklerini ve bu alandaki reformlara hız kazandıracaklarını belirtti.

Edinilen bilgilere göre Şimşek, İngiltere'deki temasları kapsamında Bank of America tarafından Londra'da düzenlenen Türkiye Konferansı'na katıldı.

Konferans, 2018 yılından beri ilk defa düzenlendi. Etkinliğe, 250'den fazla yatırımcı katılırken, ilk defa böyle yüksek katılımcı sayısına ulaşıldı.

Bakan Şimşek, burada Türkiye ekonomisinin genel görünümüne dair kapsamlı bir sunum yaparak, temel politika önceliklerini ve yapısal dönüşüm hedeflerini aktardı.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Buradaki sunumunda enflasyonda sağlanan düşüşün devam edeceğini savunan Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüş devam edecek. Bu yıl bütçe açığını milli gelire oran olarak yüzde 3 civarına indireceğiz. Bu hedef, kamu harcamalarındaki azalma sayesinde gerçekleşecek" diye konuştu.

Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin de yatırımcılara bilgi vererek, "Harcama kontrolleri sayesinde kayda değer bir tasarruf sağladık. Son 10 yılda faiz dışı harcamalarda yukarı yönlü sapma yüzde 9,1 seviyesindeydi. Ancak 2024 yılında harcama kontrollerini sıkı şekilde hayata geçirerek bu sapmayı aşağı yönlü yüzde 3 olarak gerçekleştirdik. Bu, son 10 yılın ortalamalarıyla kıyaslandığında yaklaşık 1,2 trilyon liralık bir harcama disiplinine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

"GIDA ARZINA YÖNELİK DESTEKLERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinde atılacak adımları da anlatırken, "Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyecek, bu alandaki reformlara hız kazandıracağız. Gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda arz zinciri ve gıda lojistiği alanındaki desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.