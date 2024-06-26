Mehmet Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyor

CHP'li Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili açıklamalarına yanıt veren Bakan Şimşek, uygulamaların kamu zararına neden olmadığını savunarak, "İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğu iddialarıyla ilgili olarak, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Yavuzyılmaz'ın açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Şimşek, şunları kaydetti: "2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır. Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkanın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur."