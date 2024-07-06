Mehmet Şimşek imzaladı: Memur ve emekli zam oranı kesinleşti

Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladı. Böylelikle, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

Milyonlarca memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personelin zam oranı kesinleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalanan genelgeye göre zam oranı, toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19,31 olarak kesinleşti.

Böylece, memur emeklilerine yapılan zam, SGK emeklilerine yapılacak olan yüzde 24,75'e eşitlenmemiş oldu.

Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira oldu. Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 TL'ye yükseldi.

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı.