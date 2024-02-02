Mehmet Şimşek'in İngilizce açıklamasında dikkat çeken detay

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından İngilizce bir açıklama yaptı. Türkçe açıklamasından farklı olarak “Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni Başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak.” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından İngilizce bir açıklama yaptı.

Şimşek’in İngilizce açıklamasında, Türkçe açıklamasından farklı olarak “Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni Başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak.” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Şimşek, Türkçe açıklamasında, “Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum” demişti.

TÜRKÇE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu. "Sayın Hafize Gaye Erkan'ın kararı tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir" diyen Şimşek, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın da kendi önerisi doğrultusunda atanacağını kaydetti.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum."