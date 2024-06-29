Mehmet Şimşek, iş dünyasına vergi taslağını anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergi taslağı çalışmasını iş dünyasına görücüye çıkaracak. Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, yeni vergi taslağı çalışmasına ilişkin görüş alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni vergi taslağında daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak.

Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak.

Şimşek'in iş dünyası temsilcileriyle buluşması pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığında basına kapalı gerçekleşecek.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan taslak vergi çalışması, iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından hükümetin ve partinin ilgili organlarına iletilecek.

Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor.