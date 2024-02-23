Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?

Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine tekrar getirilen Mehmet Şimşek’in kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu birçok yurttaş tarafından araştırılıyor. Türkiye’nin 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı görevini sürdüren Mehmet Şimşek aynı göreve tekrar getirildi. Peki, Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek hangi hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

Mehmet Şimşek 67. Dönem Hükümeti için isminin Hazine ve Maliye Bakanı olarak duyurulmasının ardından pek çok yurttaş Mehmet Şimşek kimdir, hangi görevler bulundu sorusunu araştırıyor. Peki, 2009-2015 yılları arasında yaklaşık 6 yıl Maliye Bakanı görevini sürdüren Türkiye'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Şimşek hakkında güncel bilgiler…

Mehmet Şimşek kimdir?

1 Ocak 1967’de Batman’da doğan Mehmet Şimşek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Ankara’da aynı fakültede bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Etibank bursu ile yüksek lisansın için İngiltere’de bulunan University of Exeter’e gitti.

Yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye’ye geri gelen Şimşek 3 ay Etibank’ta çalışmasının ardından ABD’ye yerleşti. Amerikan vatandaşı olan meslektaşı Annalise Granwald ile 1999 yılı itibariyle on yıl evli kalan Mehmet Şimşek'in ayrıca ABD ve İngiltere vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası birçok kuruluşta çeşitli görevleri yürüten Şimşek 2009 yılında Gaziantep’te AKP’den milletvekili seçilerek siyasi kariyerini başlattı. 1 Mayıs 2009’da Kemal Unakıtan’ın yerine geldiği Maliye Bakanı görevini 2015’te bıraktı.

2010 yılında tekrar evlenen iki kız ve bir erkek çocuğa sahip olan Mehmet Şimşek Ankara’da yaşamaktadır.

Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Şimşek’in eğitim hayatının ardından yürüttüğü görevler şu şekilde: