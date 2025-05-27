Mehmet Şimşek Kuzey Kıbrıs yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya gidecek.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Şimşek, bugün Lefkoşa'da resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek Şimşek, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak Şimşek'in, burada detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Maliye Bakanı Özdemir Berova ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Şimşek, temaslarının ardından akşam saatlerinde ülkeye dönecek.